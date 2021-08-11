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Tunceli’de asfaltlama ve bakım onarım çalışmaları

Tunceli’de İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından il genelinde 70 kilometrelik asfaltlama çalışması yapıldı. Devam eden çalışmalarda 50 kilometrelik yolun daha asfaltlanması planlanıyor.

TUNCELİ 11.08.2021, 11:48
Tunceli’de asfaltlama ve bakım onarım çalışmaları

Tunceli’de İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından il genelinde 70 kilometrelik asfaltlama çalışması yapıldı. Devam eden çalışmalarda 50 kilometrelik yolun daha asfaltlanması planlanıyor.

3 bin kilometrelik yol ağının bulunduğu Tunceli’de İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Yaz mevsimiyle birlikte çalışmalara hız verildi. Çalışmalar genelinde il genelinde 70 kilometrelik yol asfaltlanırken 50 kilometrelik yolun daha asfaltlanması planlanıyor.

Ekipler, 100 kilometre stabilize çalışmasının yanı sıra 25 kilometre asfalt bakım ve onarım çalışması, 60 kilometre dozerle bakım, onarım ve yeni yol yapımının yanı sıra 5 bin 600 kilometrede greyderle bakım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaların yaz mevsimi boyunca devam edeceği belirtildi.
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