banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Tunceli’de anaokulu öğrencileri hobi bahçesi oluşturdu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından ‘Toprağa Dokun’ Projesi çerçevesinde hobi bahçesi oluşturuldu.

TUNCELİ 02.06.2022, 14:02
Tunceli’de anaokulu öğrencileri hobi bahçesi oluşturdu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından ‘Toprağa Dokun’ Projesi çerçevesinde hobi bahçesi oluşturuldu.

Hozat ilçesinde bulunan Hozat Anaokulu öğrencileri tarafından Toprağa Dokun Projesi çerçevesinde hobi bahçesi oluşturuldu. Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri sebze fidelerini yaptıkları hobi bahçesinde toprakla buluşturdu. Çocuklar tarafından özenle ekilen ürünlerin olgunlaşmasını bekleyen öğrenciler bu neticede dayanışmayı, sorumluluk almayı, paylaşmayı ve sabretmeyi de aynı anda öğrenmiş olacak.

Yorumlar (0)
28°
açık