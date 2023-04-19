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Tunceli’de Anadolu benekli semenderi fotoğraflandı
TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNE BAĞLI SALKIMÖZÜ KÖYÜNDE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA KORUMA ALTINDA BULUNAN VE ENDEMİK BİR TÜR OLAN ANADOLU BENEKLİ SEMENDERİ FOTOĞRAFLANDI
TUNCELİ 19.04.2023, 10:15
Tunceli’de Anadolu benekli semenderi fotoğraflandı.
Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Salkımözü köyünde uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan ve endemik bir tür olan Anadolu benekli semenderi fotoğraflandı. Semenderi fotoğraflayan Murat Aydın, “Yağmurlar kesilince ortaya çıkmıştı. Köyde denk gelince fotoğrafladım. Özel ve zararsız bir tür olduğunu biliyorum. İnsanların bu türe karşı duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.