Tunceli’de Anadolu benekli semenderi fotoğraflandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Salkımözü köyünde uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan ve endemik bir tür olan Anadolu benekli semenderi fotoğraflandı. Semenderi fotoğraflayan Murat Aydın, “Yağmurlar kesilince ortaya çıkmıştı. Köyde denk gelince fotoğrafladım. Özel ve zararsız bir tür olduğunu biliyorum. İnsanların bu türe karşı duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.