Tunceli’de Afet Farkındalık Eğitimi

Tunceli kurum personellerine yönelik başlatılan “Afet Farkındalık” eğitimlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Farkındalık Yılı” ilan edilmesi kapsamında Tunceli’de de eğitimler sürüyor. Son olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü’ndeki tüm personeli kapsayacak şekilde eğitimler düzenlendi. Kurumun Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Avin tarafından Covid-19 tedbirleri alınarak, 2 gün süreyle verilen eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Afet farkındalık eğitimlerinin diğer kurumlarda da aynı şekilde devam edeceği belirtildi.