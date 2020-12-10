Tunceli’de 83 köy yolu ulaşıma açıldı 49’unda çalışma sürüyor

Tunceli’de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 132 köy yolunun 83’u ulaşıma açılırken 49’unda çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 83 köy yolu ulaşıma açıldı. Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pülümür ve Pertek ilçelerinde kapalı bulunan 49 köy yolunun da ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayolunda tuzlama çalışmaları yaptığı öğrenilirken, bu yolları kullanacak olan sürücülerin buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.