Tunceli’de 60 okulun güçlendirme ve onarımı yapılacak

Tunceli genelinde toplam 60 okulun deprem performans analiz sonuçlarına göre güçlendirme ve onarımı yapılacak. Güçlendirme ve onarım yapılacak bazı okullar ikili eğitime geçti.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kentin okul, kurum ve eklentileri için ilgili Deprem Tahkiki Analiz sonuçları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne onaylatılarak ilk olarak Yatırım Programı ve Bütçe Ödenekleri doğrultusunda 20 okulun değerlendirmesi için Bakanlığa resmi olarak müracaat edildiğini söyledi. Ekmekci, "Diğer okullarımızla ilgili de yine Bakanlığımıza bilgi verilmiştir. Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirme sonucunda 26 okul, kurum ve eklenti ile ilgili sonuçlar 10 Temmuz 2021 tarihinde resmi olarak müdürlüğümüze bildirilmiştir. 26 okul, kurum ve eklenti içerisinde ilçelerimizde bulunan 7 okul, 2 pansiyon, 4 lojmanın güçlendirme faaliyetleri ivedilikle başlatılmış ve çalışmalar devam etmektedir. Müdürlüğümüzün girişimi ile 2021 yılının Afet Yılı ve ilimizin deprem kuşağında olması ve öğrenci öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan eylem planı doğrultusunda il merkezimizdeki öğrenci potansiyeli de düşünülerek 6 okul, 1 kurum ve 2 pansiyonun da güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu okul ve kurumlarımızın da güçlendirme süreci devam etmektedir" dedi.

Çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "İl merkez ve ilçelerimizde yapılan bu güçlendirme faaliyetlerinin herhangi bir mücbir sebep olmaması koşuluyla tüm okul, kurum ve eklentilerde 45-60 günlük periyodlarla bitirilip okullarımız eğitim- öğretime hazır hale getirilecektir. Bununla birlikte il merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi, Elif Güntaş, Diyapağa, Sarı Saltuk, Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulları, Hürriyet Ortaokulu ve Atatürk Anadolu ve İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ikili eğitime geçmiştir" diye konuştu.