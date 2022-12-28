Tunceli’de 4 ilçeyi birbirine bağlayan köprü bitmek üzere

Tunceli’de Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç köprüsünün yapımında sona gelindi. Köprünün tamamlanmasıyla ulaşımda ciddi rahatlama sağlanması bekleniyor.

Tunceli Valiliği, Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç köprüsünün yapımında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Valilik açıklamasında yapıyı ile kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Altyapı ve Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile emeği geçenlere teşekkür edildi.