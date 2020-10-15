Tunceli’de 4 ev yandı, yaraların sarılması için çalışma başlatıldı
TUNCELİ VALİLİĞİ, ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ DOĞAN KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN YANGINDA, EVLERİ ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIN YARALARINI SARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI BİLDİRDİ.
Tunceli’de bir köyde dün gece çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelirken, valilik vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Yangın, dün gece Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü’nde gece meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan diğer evlere de sıçradı. Vatandaşlar ilk aşamada kendi imkanları ile yangına müdahale etti, yeterli olmayınca bölgeye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile Tunceli, Çemişgezek ve Pertek Belediyesi’ne ait itfaiye araçları sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, ancak 4 ev kullanılamaz hale geldi. İlçe Kaymakamı Mehmet Güder’de olay yerine giderek, hem bilgi aldı hem de vatandaşların yaralarının sarılması kapsamında yapılabileceklerle ilgili görüşmelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamasa ise “Çemişgezek ilçemiz Doğan Köyü’nde dün gece çıkan yangın İl Jandarma, Tunceli , Çemişgezek ve Pertek Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla söndürüldü. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” denildi.
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