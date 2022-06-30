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Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü

Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeni ile yürüyüş düzenlendi.

TUNCELİ 30.06.2022, 16:04
Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü

Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeni ile yürüyüş düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Tunceli Valiliğinde toplanan grup 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, koruyucu ailelerle yemekte bir araya geldi.

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