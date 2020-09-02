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Tunceli’de 3 EBA Destek Noktası hizmete girdi

TUNCELİ’DE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ FAYDALANACAĞI 3 EBA DESTEK NOKTASI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜRSEL EKMEKCİ, HİÇBİR ÖĞRENCİNİN BİLGİSAYARSIZ KALMAMASI İÇİN TÜM OKULLARDA EBA DESTEK NOKTALARI OLUŞTURULACAĞINI SÖYLEDİ.

TUNCELİ 02.09.2020, 14:59
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Tunceli’de 3 EBA Destek Noktası hizmete girdi

Tunceli’de uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ücretsiz faydalanacağı 3 EBA Destek Noktası açılarak hizmet vermeye başladı.

Kentte uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrenciler için Moğultay Mahallesi’nde Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde, Atatürk Mahallesi’nde Munzur Ortaokulu’nda ve Cumhuriyet Mahallesi’nde Hürriyet Ortaokulu’nda EBA Destek Noktası oluşturuldu. Oluşturulan noktalar öğrencilerin kullanımına açıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci’de Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ndeki noktayı ziyaret ederek incelemede bulundu.

Eğitim öğretimin bir süredir uzaktan eğitimle sürdüğünü anımsatan İl Müdürü Gürsel Ekmekci, “2021-2022 eğitim öğretim yılında da yüz yüz eğitim başlayana kadar eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecektir. Başta bakanlığımız olmak üzere il müdürlüğü olarak bizler de uzaktan ya da yüz yüze eğitim için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Her türlü senaryoya tüm okullar ve paydaşlarla hazırlanmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Ekmekci, “Uzaktan eğitimle başlanan yeni eğitim-öğretim yılında fırsat eşitliği ilkesini korumak adına evinde bilgisayar ya da internete erişimi olmayan çocuğumuz kalmasın, derslerini takip edebilsin diye okullarımızda Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatları ile tüm illerde EBA Destek Noktası oluşturuldu. İlimizde de 3 farklı yerde destek noktası oluşturuldu” diye konuştu.

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