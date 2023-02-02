Tunceli’de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği

Tunceli’de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Munzur ve Pülümür Çayı’nın birleştiği noktada su kuşları ve diğer kuşlar için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez ile kurum çalışanlarının katıldığı etkinlikte, “Şimdi Sulak Alanları İyileştirme Zamanı” pankartı açıldı.

Öte yandan, Tunceli’de merkez sınırları içerisinde il merkezine 75 kilometre mesafede bulunan 20 hektarlık alana sahip Buyer Baba Gölü Sulak Alanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil edildi.