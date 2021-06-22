banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Tunceli’de 15 dönüm ekili alan yandı

Tunceli’de bir köyde 15 dönüm alanda ekili bulunan arpa çıkan yangın sonucu küle döndü.

TUNCELİ 22.06.2021, 13:08
Tunceli’de 15 dönüm ekili alan yandı

Tunceli’de bir köyde 15 dönüm alanda ekili bulunan arpa çıkan yangın sonucu küle döndü.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde 15 dönüm arpa ekili alan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını fark eden köy sakinleri traktörleriyle müdahale ederek diğer tarlalara sıçramasını engelledi. Köylüler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
banner493