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Tunceli’de 14 sığınak imha edildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından Ovacık Büyükköy kırsalında düzenlenen operasyonda 14 sığınak imha edildi.

TUNCELİ 28.11.2020, 06:58
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Tunceli’de 14 sığınak imha edildi
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Tunceli’de jandarma timleri tarafından Ovacık Büyükköy kırsalında düzenlenen operasyonda 14 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada;”İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Büyükköy Bölgesinde 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 14 sığınak imha edilmiştir.Sığınaklar içerisinde,1 adet el telsizi, 1 adet cep telefonuna bağlı EYP düzeneği, 2 adet zaman ayarlı saat, 3 adet pil bloğu, 1 adet tablet, 1 adet verici, 1 adet sırt çantası, 2 adet ocak, çok miktarda kıyafet, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”denildi.

Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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