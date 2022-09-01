Tunceli’de 100 bin adet pullu sazan yavrusu gölete bırakıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan Günboğazı göletine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürlüğünce Elazığ Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğünden 100 bin pullu sazan yavrusu temin edildi. Alınan 100 bin pullu sazan yavrusu, Pertek ilçesinde bulunan Günboğazı göletine bırakıldı.