Tunceli’de 10 bin 759 öğrenci ders başı yaptı

Tunceli’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10 bin 759 öğrenci ve bin 201 öğretmen ders başı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, çalan ilk ders zili ile başladı. Kent genelinde bu yıl 10 bin 759 öğrenci ve bin 201 öğretmen ders başı yaptı.

Eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle merkez Elif Güntaş İlkokulu’nda düzenlenen törene Vali Mehmet Ali Özkan, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Sınıfları tek tek gezen Vali Özkan, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerken, idarecilerden de okul hakkında bilgi aldı.