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Tunceli’de 1 köy karantinaya alındı
Tunceli’de bir köyde Koronavirüs (Covid-19) vakaları görünmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
TUNCELİ 20.11.2020, 16:52
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Tunceli’de bir köyde Koronavirüs (Covid-19) vakaları görünmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada;” Çemişgezek ilçemize bağlı Örenceler Köyü’nde Koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 20 Kasım 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.Kararın ardından jandarma ekiplerinin köyde tedbir alındığı bildirildi.