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Tunceli Valisi Özkan’dan gençlere aşı çağrısı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gençlere çağrıda bulunarak, “Haydi, hep beraber hem Tuncelimiz hem de kendimiz için aşı olalım” dedi.

TUNCELİ 13.07.2021, 11:29
Tunceli Valisi Özkan’dan gençlere aşı çağrısı
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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gençlere çağrıda bulunarak, “Haydi, hep beraber hem Tuncelimiz hem de kendimiz için aşı olalım” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de aşı seferberliği sürüyor. Vali Mehmet Ali Özkan da aşı yaptırmaları yönünde gençlere çağrıda bulundu. Vali Özkan, “17 yaşını doldurmuş gençlerimiz sağlık kuruluşlarımıza giderek aşılarını olabilmektedir. Gençliğimiz, sağlık için avantajlı bir güç olsa da tek başına yeterli değildir. Aşı, sağlığımızı güvence altına almak, hayata daha sağlıklı tutunmak ve de bu salgın illetini sokaklarımızdan, mahallemizden, köylerimizden yok edip silip atmak üzere bir gerekliliktir. Sizlerin gücü ve örnekliği gücümüze güç katacak, ilimizi bu illetten kurtaracaktır. Haydi, hep beraber hem Tunceli’miz hem de kendimiz için aşımızı olalım” diye konuştu.
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