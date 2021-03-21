Tunceli Valisi Özkan’dan Covid-19 uyarısı

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki yükseliş nedeniyle uyarıda bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, salgının yayılım hızındaki artışın il dışı seyahatleri,dışarıdan gelen misafirler ve vazgeçilmeyen misafirlikleri işaret ettiğini aktardı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Mehmet Ali Özkan:”Değerli hemşehrilerimiz maalesef Tunceli’mizde Covid-19 virüsünün mutant varyantı sebebiyle pozitif vaka sayımızda yüksek bir artış trendine girmiş bulunmaktayız. Salgının yayılım hızındaki artış,il dışı seyahatlerimizi,ilimize dışarıdan gelen misafirlerimizi ve de hala vazgeçmediğimiz misafirliklerimizi işaret etmektedir. Bu gidişatımız, tekrar iş yerlerimizi ve okullarımızı kapatmayı, yeni yasaklar koymayı, genel itibariyle uyarılarla geldiğimiz bu günlerin sonunda tekrar cezai yaptırımlar uygulamayı bizler için zorunlu kılmaktadır. Her daim inandığım, saygınlığına ve sağduyusuna her daim güvendiğim insanımızdan rica ediyorum, kalabalık alanlardan uzak duralım, zorunlu olmadıkça temastan kaçınalım.Doğum günü kutlamaları, piknik buluşmaları, merasim toplantıları gibi birlikteliklerimizi erteleyelim, taziyelerimizi telefonla verelim.Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım.Tekrar canlar yanmasın, iş yerlerimiz kapanmasın, cezalar olmasın”ifadelerine yer verdi.