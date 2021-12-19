Tunceli Valiliğinden Covid-19 uyarısı

Tunceli Valiliği vatandaşları Covid-19 kurallarına karşı uyararak aşı çağrısında bulundu.

Tunceli Valiliğinden yapılana açıklamada, “Değerli hemşehrilerimiz tedbirlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Lütfen maskesiz sokağa çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Aşı sırası gelen tüm hemşehrilerimiz aşılarını olmadıkça salgını yenmemiz mümkün değil. Lütfen aşımızı olalım, hem kendimizi hem de kentimizi koruyalım” denildi.