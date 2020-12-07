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Tunceli Valiliği:"Ağır hasarlı yapıların yıkımına başlanacak”

Tunceli Valiliği, Elazığ depreminde kentte ağır hasar gören yapıların yıkımına başlanacağını bildirdi.

TUNCELİ 07.12.2020, 17:36
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Tunceli Valiliği:"Ağır hasarlı yapıların yıkımına başlanacak”
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Tunceli Valiliği, Elazığ depreminde kentte ağır hasar gören yapıların yıkımına başlanacağını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “24.01.2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli olarak meydana gelen deprem Afeti nedeniyle Tunceli merkez, Mazgirt ve Pertek İlçeleri ile bağlı bulunan köy, belde ve mahalleler 23.06.2020 tarihli 79333 sayılı olur ile genel hayatı etkililik kapsamına alınmıştır. Afet kapsamına alınan yerlerde kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları tamamlanarak sonuçlandırılmış, hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olan yapıların yıkım işleri ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yıkım sürecinde vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek şekilde tüm kurumlar çalışmalarını hızla sürdürmektedir. 10.12.2020 tarihinden itibaren ağır hasarlı yapıların yıkım işine başlanacağından, afetzedelerin ağır hasarlı yapılarını boşaltmaları gerekmektedir. Aksi takdirde eşyalı olarak yapıların yıkım işi yapılacaktır. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için, lütfen görevlilerimize yardımcı olalım” denildi.
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