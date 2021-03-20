Tunceli Valiliği uyardı:"Virüsün mutant varyantlarının görülmesi ile salgında yüksek seviyelere doğru ilerliyoruz"

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Virüsün mutant varyantlarının görülmesi ile birlikte salgında yüksek seviyelere doğru ilerliyoruz" denilerek vatandaşlar uyarıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hem aşılama çalışmaları sürüyor, hem de saha denetimleri tüm birimlerin katılımı ile haftanın her günü devam ediyor. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’da, sürekli olarak hem sahadan hem de valilik sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirerek uyarıda bulunuyor. Bugün valiliğin resmi sosyal medya hesabından da yeni bir uyarı açıklaması yapıldı.

Açıklamada:" Değerli hemşehrilerimiz, ilimizde virüsün mutant varyantlarının görülmesi ile birlikte salgında yüksek seviyelere doğru ilerliyoruz. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım. Misafirlik, il dışı ve kalabalık buluşmaları erteleyelim. Gerekmedikçe evimizden çıkmayalım. Lütfen öğrencilerimiz okullarından, esnaflarımız iş yerlerinden uzak kalmasın. Büyüklerimizi aşı için teşvik edelim. Hala geçerli olan kuralımız, maske, mesafe, temizlik"ifadelerine yer verildi.