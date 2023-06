Tunceli Özel Eğitim Mesleki Okulundan yıl sonu sergisi

Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı. Özel öğrencilerin görsel sanatlar, inşaat ve el sanatları dallarında yıl boyunca yapmış oldukları ürünler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Yapılan tüm ürünleri tek tek inceleyen İl Müdürü Ekmekci, sergi sonrasında öğretmenler ile bir araya geldi. Burada konuşan İl Müdürü Ekmekci, “Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulumuzun yaptığı her etkinlikte çok duygulandığımı ve gururlandığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hep söylediğim gibi bu okulumuzun açılışından bugüne kadar atılan her adım, gösterilen her çaba beni çok mutlu ediyor. Sizlerle az önce el emeği ile sanatsal bakış açısının birleşerek çok güzel ürünlerin çıkmış olduğu muazzam bir sergi gezdik. Özel öğrencilerimizin el sanatları, inşaat ve görsel sanat dallarında yetenekleri ortaya çıkarılmış, onlara her sene farklı beceriler kazandırmış olduğunuz için siz değerleri öğretmenlerime yürekten teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık” dedi.