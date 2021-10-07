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Tunceli için köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü sözleşmesi imzalandı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü inşaatına ait sözleşme imzalandı.

TUNCELİ 07.10.2021, 12:02
Tunceli için köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü sözleşmesi imzalandı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü inşaatına ait sözleşme imzalandı.

Tunceli Mazgirt Geçitveren köyü köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdür Vekili K. Dilek Aydın ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan Tunceli Mazgirt Geçitveren köyü köy içi deresi taşkın ve rusubat kontrolü inşaatı işi kapsamında 565 metre uzunluğunda kargir taşkın koruma kanalı, 5 adet betonarme menfez ve bin 144 metre DSİ pano tip korkuluk imalatı yapılacak.

Çalışmayla köy merkezi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.

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