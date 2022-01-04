Tunceli Devlet Hastanesi’ne anjiografi cihazı alındı

Tunceli Devlet Hastanesi’ne anjiografi cihazı alınarak kurulumu gerçekleştirildi. Cihazın 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığımız tarafından 2021 yılında müjdesi verilen koroner anjiografi cihazımızın alım ve kurulum süreçleri tamamlanmış olup personel eğitimlerinin tamamlanmasının akabinde 2022 yılının ilk çeyreğinde Tunceli Devlet Hastanemizde ihtiyaç duyan hastalarımıza anjiografi hizmeti verilmeye başlanacaktır. Bu vesileyle Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Bakan Yardımcılarımıza, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” denildi.