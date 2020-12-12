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Sessizliğe bürünen Tunceli kısıtlamaya uyuyor
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor.
TUNCELİ 12.12.2020, 09:34
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Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.Kısıtlamaya her il de olduğu gibi Tunceli’de de uyuluyor. Kentte günün başlamasıyla birlikte sokağa hemen hemen hiç kimsenin çıkmadı.Yağışlı havanın da etkili olduğu kentte sadece sokak hayvanları dışarda kaldı.Güvenlik güçlerinin kısıtlama ile ilgili düzenli olarak uygulamalar yapacağı aktarıldı.
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