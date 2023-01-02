Pertek’te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Pertek ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Fırat başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı’ çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlemesine dair, şiddetle mücadele alanında alınan tedbirlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair konular görüşüldü.