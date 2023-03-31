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Pertek’te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
TUNCELİ’NİN PERTEK İLÇESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
TUNCELİ 31.03.2023, 10:15
Tunceli’nin Pertek ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Pertek ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Fırat başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele 4. ulusal eylem planı çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele alanında alınan tedbirlerin etkin şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin konular görüşüldü.