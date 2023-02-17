Pertek’te deprem bilgilendirme toplantısı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde Deprem Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ruhan Alan ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Tunceli’de depreme yönelik bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Hozat ilçesinde düzenlenen toplantının ardından Pertek ilçesinde de Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Hüseyin Akkuş’un katılımıyla deprem bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Alan ve Akkuş, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremlerle ilgili gözlemlerini anlattıktan sonra deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Belediye Başkanı Ruhan Alan ise, ilçede muhtemel bir depreme karşı hazırlık çalışmalarının başlatıldığını söyledi.