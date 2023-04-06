Pertek’te 7’den 70’e herkese yönelik kurs var

Tunceli’nin Pertek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 7’den 70’e herkese yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Pertek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu, kadın, çocuk, genç ve esnaflar başta olmak üzere 7’den 70’ye tüm ilçe halkına yönelik çeşitli kurslar düzenliyor. Aile okulu, amigurumi örgü bebek, epoksi kişisel ve dekoratif ürün tasarımı, ahşap boyama ve 3-6 yaş oyun odası, besi sığırcılığı, beyaz peynir üretimi, bilgisayar destekli muhasebe, kadın üst giysileri dikimi, İngilizce, Almanca, sürü yönetimi elemanı, piyano eğitimi, yetişkinler için Kur’an-ı Kerim, arıcılık kurslarına ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe halkının ihtiyaç analizini yaparak kursları açtıklarını belirten Pertek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Funda Bahat, 45 kursun aktif olduğunu, kurslara yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Bahat, ’’Halk Eğitimi Merkezi olarak ilk önceliğimiz bu yörenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek. İlçe esnafından hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza, ev kadınlarından çalışan annelere, gençlerden çocuklarımıza kadar her kesimden insanımızın gereksinimlerine uygun kurslar açmaya özellikle dikkat ediyoruz. Herhangi bir iş ile uğraşan insanlarımızın kurslarımızdan sonra o işi daha iyi yapıyor olması, ev hanımlarımızın sosyalleşmesi, çocuklarımızın sanatla ve sporla buluşması yaptığımız işin en kıymetli en güzel yanı. Yöre halkının ihtiyaçlarına, ilgilerine göre tüm imkânları zorlayıp kursları açıyor olmaktan son derece mutluyum’’ dedi.