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Ovacık ‘4 Mevsim Kayak Keyfi’ yaşatacak
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ‘Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor’ Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TUNCELİ 01.10.2021, 14:20
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ‘Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor’ Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor Projesi kapsamında, Ovacık kayak tesisinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ovacık kayak tesisinde inşa edilen bin 800 metre uzunluğunda dağ kızağı istasyonunun yapımına devam edildiği ifade edildi.