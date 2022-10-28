Munzur Üniversitesi’nde geleneksel Aşure Günü etkinliği

Tunceli Munzur Üniversitesi’nde 11. Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü’nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halim Arıstak, Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, akademik ve idari personel, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte yazar Ahmet Turgut, Kerbela olayı ile Aşure Günü’ne ilişkin bilgiler aktararak, katılımcıların sorularını yanıtladı. Buradaki programın ardından Vali Özkan, Rektör İpek ve beraberindekiler, Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurulan stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Etkinlik, katılımcılara aşure ikramında bulunulmasının ardından sona erdi.