Munzur Üniversitesi Malatya’da mobil mutfak kurdu

Tunceli Munzur Üniversitesi deprem bölgesi Malatya’ya mobil mutfak kurdu.

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya’da mobil mutfak kurarken, ihtiyaç sahiplerine su ve ekmek desteğinde de bulunuyor. Yurtdışından gelen ekipleri tercüman desteği de sağlanırken, 20 kişilik akademisyen de depremden etkilenen binaların denetim ve kontrolünde görevlendirildi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçtiklerini belirterek, “Depremden etkilenen Malatya’da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla İl Afet Koordinasyon Kurulu ile istişarede bulunarak Üniversitemizce 7 Şubat 2023 tarihi itibariyle başladığımız ve devam edecek olan yardım desteği kapsamında; her gün 10 bin su, 2 bin ekmek gönderilmekte. Mobil mutfak oluşturularak 2 aşçı ve 6 garson ile öğlen ve akşam olmak üzere her gün 6 bin kişilik sıcak çorba ve içecek dağıtımı yapılmaktadır” dedi.

Bölgede yurt dışından gelen kurtarma ekiplerine tercümanlık yapmak üzere iki öğretim üyesinin görevlendirildiğini aktaran İpek, “Ayrıca deprem bölgesinde zarar gören binaların denetim ve kontrollerini yapmak üzere öğretim üyesi ve mühendislerden oluşan 20 kişilik bir ekip sahaya sevk edilmiş, depremden etkilenen ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 600 kişilik yer tahsisi yapılarak Üniversitemiz Merkezi Konferans Salonu barınma hizmetine açılmıştır. Zor günlerde ortaya koyduğu dayanışma ile millet olma duygusunu en güçlü şekilde sergileyen vatandaşlarımız ve devletimiz gibi Munzur Üniversitesi de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olmayı sürdürecek. Tüm personeli ve imkanları ile konuya duyarlılık göstererek depremin yaralarının sarılması konusunda yardımlara devam edecektir” diye konuştu.