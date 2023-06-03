Minikler mezuniyetlerini kep atarak kutladı
TUNCELİ'NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ KENDİLERİ İÇİN DÜZENLENEN MEZUNİYET ETKİNLİĞİNDE KEP FIRLATTI.
TUNCELİ 03.06.2023, 10:56
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde anaokulu öğrencileri kendileri için düzenlenen mezuniyet etkinliğinde kep fırlattı.
Çemişgezek Merkez Anaokulunun 5 yaş grubu öğrencilerinin etkinliği, üniversitelilerin mezuniyet törenlerini aratmadı. Şölen tadında süren etkinlikte, minikler çeşitli gösteriler sergiledi, öğrencilere ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Salonu dolduran kalabalığın geri sayımı ile birlikte çocuklar keplerini havaya fırlattı.
Mezuniyet etkinliği öğrencilerin veli ve öğretmenleriyle çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu.