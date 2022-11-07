Meteorolojiden Tunceli için yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Tunceli Meteoroloji İl Müdürlüğü, il merkezi ve 7 ilçe için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Tunceli Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat:17.00 ile 23.00 saatleri arasında merkez ve 7 ilçede yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği ifade edilerek sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.