Meteorolojiden Tunceli için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Tunceli çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.