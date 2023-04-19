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Meteorolojiden Tunceli için kuvvetli sağanak uyarısı

METEOROLOJİ, TUNCELİ İÇİN PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.

TUNCELİ 19.04.2023, 13:23
Meteorolojiden Tunceli için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Tunceli çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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