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Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Tunceli’de kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

TUNCELİ 18.06.2021, 19:46
Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Tunceli’de kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesi Çataksu Köyüne bağlı Aşağıyakabaşı Mezrasında Ali Kaplan’ın sürüsüne kurt saldırdı. Saldırı sonucu keçilerden biri kaçarken kayalara sıkışarak mahsur kaldı. Sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sarp kayalıklarda mahsur kalan keçinin kurtarılması için İl AFAD Müdürlüğünden destek istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi halat yardımı ile kurtararak sahibine teslim etti.
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