Koruma altında olan "Topbaş Keler" görüntülendi

Daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşayan koruma altında bulunan "Topbaş Keler" Tunceli’de bir köy kırsalında görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla çöl ve yarı çöl ortamlarda yaşayan, şu ana kadar genelde Iğdır ve Ağrı’da görüldüğü bilinen koruma altında bulunan "Topbaş Keler" Tunceli’de tekrar ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Hozat ilçesi Kalecik köyü Karataş mezrasında görünen Topbaş keler, bu sene ise Çemişgezek ilçesi Vişneli Köyü dere mevkiinde görüntülendi. Hayvanı fark eden ve fotoğraflarını cep telefonu ile çeken yöre sakinlerinden Ercan Balcı’ı, Topbaş Keler’i ilk defa gördüğünü aktardı.