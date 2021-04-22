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Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı

Tunceli’de kısıtlama saatlerinde araçlarıyla çıkan 6 sürücü tespit edildi, 7 bin 969 TL para cezası kesildi.

TUNCELİ 22.04.2021, 21:06
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Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı

Tunceli’de kısıtlama saatlerinde araçlarıyla çıkan 6 sürücü tespit edildi, 7 bin 969 TL para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada:”Son bir gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce mobeselerden tespit edilen araçlar ile yapılan denetim ve kontrollerde tespit edilen 6 şahıs hakkında; idari para cezası uygulanmıştır.Kısıtlama saatleri içerisinde gerek mobese denetimlerimiz gerekse yol kontrol uygulamalarımız aralıksız olarak devam edecektir.Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım”denildi.
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