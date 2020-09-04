Kaymakam Güder, Sarıbalta Köyü’nde incelemede bulundu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Mehmet Güder, şehrin en büyük köyü olan Sarıbalta’da incelemede bulunarak vatandaşlarla Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

Çemişgezek ilçesinde göreve başladığı günden itibaren vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görerek tespit etmek için ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Güder, bu kez Sarıbalta köyünü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelmeden önce köyün giriş yolunda incelemelerde bulunan Kaymakam Güder, eksikler ve bozulmalarla ilgili gereken onarımların yapılması için çalışma başlatacaklarını aktardı.

Daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelip, sorun ve talepleri tek tek dinleyen Güder,onarıma ihtiyaç duyulan halı sahada da incelemelerde bulundu, çocuklarla kısa da olsa top oynadı. Çocuklara çeşitli kırtasiye ürünleri hediye eden Güder, gittiği her yerde ise sürekli Covid-19 salgınına karşı kaske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Kaymakam Güder’in köy ziyaretine AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Şenyiğit ve İl Genel Meclisi Üyesi Haydar Polat’ta eşlik etti.