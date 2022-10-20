Kaymakam Çakal’dan ahırı yanan aileye ziyaret

Tunceli’nin Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, geçtiğimiz günlerde ahırı yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Pülümür ilçesine bağlı Dereköy köyünde Hasan Çelik’e ait ahırda yangın çıkmış ve ailenin tek geçim kaynakları olan inek telef olmuştu. Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, taleplerini dinledi. Kaymakam Çakal, taleplerin karşılanması konusunda çalışma yapılacağını belirtti.