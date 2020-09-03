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Kanadı kırık arı şahini iyileşti, 3 ay sonra tekrar uçtu
TUNCELİ’DE YAKLAŞIK 3 AY TEDAVİ GÖREN KANATLARI KIRIK ARI KUŞU, TEDAVİSİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURULDU.
TUNCELİ 03.09.2020, 14:34
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Tunceli’de 3 ay önce kanadı kırık şekilde bulunan ve tedavi altına alınan arı şahini, tedavisinin tamamlanmasının doğal ortamına bırakıldı.
3 ay önce merkeze bağlı Çiçekli köyünde vatandaşlar tarafından kanadı kırık halde arı şahini bulundu. Bulunan arı şahininin tedavi altına alınması için durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Ekipler tarafından alınan ve veteriner tarafından koruma altına alınan şahinin tedavisi yapıldı. Kırılan kanadı tekrar tutan, uçmaya başlayan arı şahinin tedavisi tamamlandı.
Ekipler bugün şahini bulunduğu bölgeye götürerek tekrar doğal ortamına bıraktı. Şahin, uçarak kısa sürede gözden kayboldu.
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