Kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
TUNCELİ'NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN 55 YAŞINDAKİ ÇOBAN, ASKERİ HELİKOPTERLE BÖLGEDEN ALINARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Hel Dağında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Hel Dağı bölgesinde çobanlık yapan Emin Koyunan (55), kalp krizi geçirdi. Yayladaki vatandaşlar 112’yi arayarak yardım istedi. Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla askeri helikopter ile bölgeye giden ekipler, Koyunan’ı alarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirdi. Tedavi altına alınan Koyunan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Pülümür ilçemiz Hel Dağı bölgesindeki yaylada çobanlık yapan Emin Koyunan (55) isimli vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yönünde bilgi alınması üzerine, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’ın talimatlarıyla vatandaşımız İl Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir” denildi.
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