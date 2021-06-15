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Jandarmaya topladıkları organik meyveleri ikram ettiler

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde köy sakinleri ile AK Partili kadınlar, uygulama noktasında jandarmayı ziyaret ederek topladıkları organik meyvelerden ikram etti.

TUNCELİ 15.06.2021, 10:02
Jandarmaya topladıkları organik meyveleri ikram ettiler

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde köy sakinleri ile AK Partili kadınlar, uygulama noktasında jandarmayı ziyaret ederek topladıkları organik meyvelerden ikram etti.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu ve beraberindekiler dost kervanı projesi kapsamında ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti. Ziyaretlerde partililer ve köy sakinleri organik meyve topladı. Kılıçoğlu ile birlikte kadınlar, Jandarma teşkilatının 182. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Pülümür-Erzincan karayolunda yol güvenliği alan jandarmayı ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeline toplanan organik meyveler ikram edildi.
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