Hozat’ta deprem bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde deprem bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hozat Belediyesi tarafından Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Hüseyin Akkuş ve ile ilçe sakinlerinin katılımıyla deprem bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcı Alan ve Akkuş, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremler ile ilgili gözlemlerini anlattıktan sonra deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, deprem konusunda belediye tarafından yürütülen çalışmalara değinerek, ilçede yaşanabilecek muhtemel bir afet anında belediye personeli ve gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibinin kurulması için çalışmalara başlandığını, toplanma alanlarının belirlendiğini, araç-gereç envanteri konusunda eksiklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Otogar binasında bir koordinasyon merkezi ile malzeme deposunun kurulacağını ifade eden Başkan Geyik, devam eden imar revizyonu çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulundu.