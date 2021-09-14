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Hozat Kaymakamı Aydoğan göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Tunceli’nin Hozat İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Melih Aydoğan görevine başladı.

TUNCELİ 14.09.2021, 13:57
Hozat Kaymakamı Aydoğan göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Tunceli’nin Hozat İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Melih Aydoğan görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hozat Kaymakamlığı görevine atanan Melih Aydoğan kamu kurum ve kuruluş amirleri tarafından Hükümet Konağı önünde karşılandı. Kaymakam Aydoğan, karşılamanın ardından makamına geçerek ilçedeki görevine başladı.

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