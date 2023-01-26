Hayırsever iş adamlarından örnek davranış

Tunceli’de hayırsever iş adamları Kazım ve Erdal Güntaş tarafından, elim bir kazada kaybettikleri babaları anısına yaptırılan Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu kısa bir süre sonra hizmete açılacak.

2019 yılında merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapımına başlanan ve tamamlanan içerisinde kütüphane ile konferans salonunun yanı sıra çok amaçlı alanların bulunduğu binada ilk kez gelişmiş inşaat teknolojileri kullanıldı. İmzalanan protokolle Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek olan binada, iş adamları Kazım ve Erdal Güntaş kardeşler incelemede bulundu.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip olan kütüphane ve konferans salonu, kullanılan inşaat teknolojileri açısından da bölgede bir ilk olma özelliğine sahip. Kullanılan teknoloji ile hem alanın daha ferah olması hem de kullanıcıların görüş açısının kaybolmaması amaçlandı. Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonunda ihtiyaca göre çeşitli kullanım alanları bulunuyor. Konferans salonu, kadın çalışma alanı, okuma alanı, kütüphane, bilgisayarlı çalışma odası, sessiz çalışma alanı ve gençler için çeşitli sosyal alanlar bina içerisinde düşünüldü. Aynı anda 250 kişinin okuma yapabildiği kütüphane 10 binin üzerinde kitap kapasitesine sahip. Binada ayrıca 50 bin kitabın muhafaza edilebileceği bir de depo bulunuyor.

Bina içerisinde 335 oturma kapasiteli bir konferans salonu ile sahne ve ses sistemi bulunuyor. Salon kapasitesi şehrin nüfusuna göre arttırılabilecek şekilde tasarlandı. Güntaş ailesi daha önce de Atatürk Mahallesi’nde anneleri Elif Güntaş adına ilkokul yaptırmıştı.