Güvenlik korucuları deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinden deprem bölgesine giden güvenlik korucuları bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. İlk günde itibaren, deprem bölgesi için Çemişgezek ilçesinden seferber edilen güvenlik korucuları da depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor. Kurtarma çalışmalarından, yardımların ulaşmasına kadar her alanda aktif olarak görev alan korucular, çadır ve konteynerlerinde kurulmasın aktif rol oynuyor.