Geleceğin acil yardım ve afet ekiplerine uygulamalı eğitim

Munzur Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine, Tunceli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından arama kurtarma eğitimi verildi.

Munzur Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, Tunceli AFAD Müdürlüğünde hem ekipmanları tanıyor hem de uygulamalı yüksek katlardan kurtarma eğitimi alıyor. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri yaşanabilecek herhangi bir afet yada bir olay durumuna karşı nasıl müdahale edileceğini ve hangi ekipmanların nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğreniyor. Eğitimlerde ayrıca kurtarma çalışmaları uygulamalı olarak gösteriliyor.