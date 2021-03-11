Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı, kısa sürede ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, çevre illerle birlikte Tunceli için de yağış, kuvvetli rüzgar ve zirai don uyarısı yaptı. Uyarının ardından Çemişgezek ilçesinde etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika aralıksız yağan fındık büyüklüğündeki dolu, ilçeyi adeta beyaza bürüdü.

İlçe sakinlerinden Batuhan Yıldırım, "İlçemizde fındık büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Yağış yaklaşık 10 dakika sürdü. Hepimiz kapalı alanlara geçmek zorunda kaldık. İnşallah ağaçlara ve bitkilere zarar vermemiştir"dedi.

Dolu nedeniyle herhangi bir zarar olup olmadığının ise henüz bilinmediği belirtildi.