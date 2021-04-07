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Feribotlarda Covid-19 tedbiri

Tunceli ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotlardan yolculuk esnasında vatandaşların araçtan inmeleri yasaklandı.

TUNCELİ 07.04.2021, 13:14
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Feribotlarda Covid-19 tedbiri

Tunceli ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotlardan yolculuk esnasında vatandaşların araçtan inmeleri yasaklandı.

Tunceli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanarak feribotlarda Covid-19 kapsamında uygulanacak bir dizi tedbir kararı aldı. Tedbirler kapsamında Pertek ve Çemişgezek ilçeleri ile Elazığ arasında ulaşım sağlayan feribotlarda, kantin bölümünün ikinci bir karara kadar kapalı tutulması, seyahat eden yolcuların, yolculuk esnasında araçlardan inmelerine müsaade edilmemesi kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca, feribotlarda maske, mesafe ve temizlik denetimleri ile yolculuk boyunca vatandaşlara yönelik uyarıcı anonslar yapılacağını karara bağladı.
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